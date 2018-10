YouTube viral: revisan cámaras de seguridad de un colegio y captan los sucesos más aterradores [VIDEO]

No podrás creerlo. Un joven compartió un aterrador video en YouTube para que los usuarios que navegan en la plataforma sean testigo de los supuestos hecho paranormales que miles de niños de una escuela de primaria en Irlanda 'están expuesto'.

Según la descripción de la publicación en YouTube, el colegio Deerpark de Cork ubicado en Irlanda sufre de extraños sucesos aterradores que han asustado a más de un estudiante. Es por ello que un equipo de investigadores colocó una cámara de seguridad para obtener pruebas.

Cuando las personas que investigaban el caso vieron las imágenes en el registro, quedaron impactados al ver cómo los objetos tomaban movimientos por sí solos. Para esto, ellos decidieron hacer públicas estas imágenes en YouTube.

El presunto hecho paranormal ha dejado a más de uno con la piel erizada, para los especialistas en sucesos paranormales, este caso es por la presencia de una "fuerte carga espiritual", pero también se han leído los comentarios de algunos escépticos.

"Esto es producto de una edición, yo no creo en nada, no existen los fantasmas", "En la tierra solo habitan los humanos no existen los fantasmas", fueron algunos de los comentarios en YouTube. ¿Cuál es la percepción que tienes ante este hecho?

Mira aquí el viral de YouTube: