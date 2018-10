YouTube viral: gato no quiere que lo bañen y llama a su dueño para que lo rescate [VIDEO]

Video es viral en YouTube. A la mayoría de los gatos no les gusta bañarse, ya que ellos suelen acicalarse con su propia lengua, por ese motivo, no sorprende que los felinos se quejen cuando alguien los mete al agua; sin embargo, nunca uno de estos mininos ha llamado a su dueño para que lo rescate.

Robert García, como se llama el usuario de YouTube que compartió este viral, no brindó muchos detalles sobre este gracioso video, por lo que se desconoce su procedencia; sin embargo, eso no impidió que sea muy compartido en las redes sociales.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 7 millones de reproducciones en YouTube, una mujer metió al gato dentro de un pequeño balde de color turquesa y comenzó a bañarlo, posiblemente porque estaba muy sucio y apestaba todo.

Aunque el gato mantuvo la compostura al comienzo del baño, ya que la mayoría de felinos tienden a arañar a quien se atreva a mojarlos, finalmente decide llamar a su dueño para que lo rescate de su sufrimiento: "Raúl, Raúl", se puede escuchar decir al felino en este viral de YouTube.

Al escuchar las palabras de su gato, la mujer trata de calmarlo y le dice que "Raúl no está aquí"; sin embargo, el felino lo sigue llamando y como no viene en su ayuda, intenta escapar del baño, pero la mujer no lo deja y sigue limpiándolo.