Facebook: nadie fue a visitarlo en su cumpleaños y él tuvo una genial idea para celebrarlo [VIDEO]

El protagonista de este video viral de Facebook dejó con la boca abierta a más de un usuario, luego que se grabara la forma en cómo celebró su 'fiesta' de cumpleaños solo. ¿Qué fue lo que hizo? en esta nota te comentarios todos los detalles.

La celebración de cumpleaños es uno de los días más importantes para algunas personas y para otros simplemente una fecha más. El joven de este viral de Facebook decidió celebrar su día, pero nadie fue a visitarlo, ante ello tomó una genial decisión.

¿Cómo festejó su cumpleaños? El muchacho no se hizo problemas, como ya había esperado mucho tiempo a sus invitados, quienes no llegaban, él entonó la canción "happy birthday to you", abrazó su pan de molde que había comprado y junto a un jugo de naranja festejó.

"Yupii, ¡hurra!, ¡hurra!", se escuchó cantar al protagonista el viral de Facebook. Miles de Usuarios de la plataforma quedaron asombrados al ver la actitud que tomó el muchacho, pese a que estaba solo en una de las fechas más importante para él.

Este material visual difundido en Facebook cuenta con más de 35 mil reproducciones, 165 comentarios y 12 mil reacciones de los internautas. Aquí te compartimos las imágenes para que puedas apreciarlo.