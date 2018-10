Facebook: convocan a marcha para "dar una mejor calidad de vida" a Leyla Chihuán

La congresista fujimorista Leyla Chihuán se defendió luego que se hiciera viral en Facebook un video en el que un músico la troleaba de la peor forma. Sin embargo, su defensa terminó hundiéndola más ya que sus palabras no fueron del agrado de miles de internautas.

"Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso. ¿Por qué? Porque simplemente para mí y para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima, sino también en el interior del país", manifestó Leyla Chihuán en conversaciones con Exitosa.

Estas declaraciones generaron una ola de comentarios en contra de Leyla Chihuán a través de Facebook y otras redes sociales, a tal punto que el nombre de la congresista fujimorista se volvió tendencia en Twitter.

Sin embargo, lo que más captó la atención de los usuarios de Facebook fue la creación de un evento para que Leyla Chihuán tenga una mejor calidad de vida.

"Colecta para darle una mejor calidad de vida a Leyla Chihuán", es el título del evento que fue creado en Facebook y que ya cuenta con cientos de participantes.

Sin duda alguna, las palabras que brindó la congresista fujimorista no fueron bien tomadas por los usuarios de Facebook.

Mira el evento que se hizo viral en Facebook: