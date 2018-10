Twitter: 'trolean' a congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, con hilarante Hashtag

Los usuarios lo hicieron una vez más. En los últimos días, se filtraron las conversaciones del grupo "La Botica", donde los integrantes de Fuerza Popular son los grandes protagonistas. Sin embargo, muchos cibernautas de Twitter 'trolearon' una parte filtrada, donde la congresista Alejandra Aramayo fue el blanco de burlas.

En dicha conversación, se puede ver como Aramayo realiza la pregunta: "¿Aplaudimos al presidente, no?", a lo que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, responde: "Sí, de pie y con aplausos protocolares". A continuación te ganarás con los mejores tweets que crearon los usuarios.

#ConsultoComoAramayo fue el hashtag que crearon en Twitter, donde muchos cibernautas han ironizado con la pregunta de Alejandra Aramayo, por lo que sus divertidos tweets no tardaron en volverse virales.

Dejaré esto por acá y me iré lentamente mientras #ConsultoComoAramayo:

-Presidenta Keiko, me rencontraré con mi ex. Le puedo dar un beso?

-Sí, pero muy protocolar

😂 pic.twitter.com/2pSRM50peW