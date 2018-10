Facebook: vecina de San Isidro compara su distrito con Siria y es terriblemente 'troleada' [VIDEO]

Usuarios de Facebook ‘trolearon’ a vecina de San Isidro luego de ver una publicación donde la mujer comparó su distrito con las calles de Siria. ¿Qué fue lo que escribió la mujer? En la nota te comentamos todos los detalles y la reacción que tuvieron los usuarios.

Sita Castro Schaus, publicó en el grupo “Habla San Isidrino” de Facebook imágenes de su distrito, donde las pistas estaban siendo remodeladas. “Increíble, San Isidro parece Siria, después de una bomba", indicó la mujer en su comentario.

Las imágenes difundidas en Facebook generaron gran indignación en los usuarios que navegaban en Internet, quieres calificaron a la mujer como ‘inconsciente’ por manifestar su molestia comparando el distrito con un país que atraviesa un conflicto interno.

“Sí pues, es complicado arreglar las pistas sin romper las anteriores”, “Vaya que la ignorancia es atrevida”, 'trolearon' algunos internautas a Castro Schaus, luego de percatarse de la comparación que realizó.

“Señora, esto es Siria. No use su lugar privilegiado para hacer comparaciones fuera de lugar”, “Señora, vaya a Siria realmente y vea si la gente que pierde familia se queja porque simplemente no tiene su buena vista desde su casita en San Isidro... Más criterio para postear por favor”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en Facebook.

