Facebook: Dejó a solas a su mejor amiga y a su novio sin imaginar que ocurriría lo peor

Un joven se encontraba viendo películas en su casa junto a su novia y a la mejor amiga de esta. De pronto, su pareja tuvo que retirarse porque tenía otras cosas que hacer. Fue así como la señorita se despidió de su novio y de su mejor amiga, sin imaginar que ambos eran amantes. ¿Quieres conocer el desenlace del nuevo video viral de Facebook? Lee toda la nota.

De acuerdo al video viral de Facebook, la muchacha se fue y su novio y mejor amiga aprovecharon la ocasión para darse apasionados besos. "¿Trajiste protección?", dijo la señorita. "Lo voy a traer", respondió él y rápidamente fue hasta su camioneta para sacar un preservativo.

El muchacho sacó el preservativo de su auto, pero a los pocos segundos llegó su novia, quien había desconfiada de la fidelidad de su prometido. "Ay mi amor, yo sabía que me eras fiel", manifestó ella en un primer momento. El joven entró en nervios y colocó el preservativo en su boca. "Espera, ¿por qué no volteas, por qué no hablas? ¡Qué! ¿Usted qué iba a hacer con ese preservativo?", señaló ella, tal y como ser ve en el video viral de Facebook.

Al muchacho no le quedó otra opción que correr para evitar los golpes de su novia, quien estaba completamente furiosa porque entendió que su pareja le era infiel con su mejor amiga.

Cabe mencionar que este video viral de Facebook forma parte de una sketch realizado por "Los Bananeros", un grupo de jóvenes que se dedican a publicar todo tipo de situaciones de la vida real.

Hasta el momento, el video viral tiene más de 18 millones de reproducciones, más de 60 mil compartidos y cerca de 200 mil reacciones en Facebook.

Mira el video viral de Facebook: