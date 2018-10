Facebook: critican a taxista peruano que asustó con un ratón a trabajadora en aeropuerto [VIDEO]

Miles de personas en las redes sociales, especialmente en Facebook, están criticando duramente a un taxista peruano que fue grabado asustando con un ratón de juguete a una trabajadora en el Aeropuerto Jorge Chávez.

No se sabe cuando ocurrió este hecho, ya que la página de Facebook que compartió el viral no brindó muchos detalles; sin embargo, eso no impidió que las imágenes se volvieran tendencia en las redes sociales, donde condenan la actitud del taxista.

Como podrás observar en el video, compartido en Facebook por ''Gafoloco", el taxista le enseña a su pasajero un 'truco' que suele utilizar cuando se excede de tiempo en el estacionamiento y que consiste en asustar a la trabajadora con un ratón de juguete.

En el video de Facebook, vemos cómo el taxista peruano le entrega el ticket a la trabajadora y luego le muestra un ratón de juguete, lo que provoca que la mujer suelte un grito que el chofer aprovecha para salir del estacionamiento sin pagar.

Las imágenes dividieron a los usuarios en Facebook, algunos creen que solo se trató de una simple broma, mientras que otros critican duramente al chofer, asegurando que este 'truco' muestra la inmadurez de esta conductor peruano.