Facebook: Peruano habría creado un ‘homúnculo’ hace años, creció y ahora luciría así [FOTO]

Miles de usuarios de Facebook han quedado perplejos tras ver una fotografía compartida en dicha red social, donde presuntamente se habría revelado la existencia de un ‘homúnculo’ en Lima.

La imagen compartida en Facebook ha generado polémica puesto que un extraño símbolo habría revelado que esta ‘persona’ no sería un humano y en realidad es un ser creado en un ‘laboratorio’. ¿Es esto cierto? Aquí toda la verdad al respecto.

Se dice que los homúnculos han sido creados por los alquimistas al intentar encontrar la piedra filosofal, la cual les daría la vida eterna. Sin embargo, no se tienen datos exactos sobre la real existencia de estos extraños seres creados con materia humana.

Pues bien, una reciente fotografía compartida en Facebook ha dejado perplejos a miles de usuarios quienes habrían visto a un presunto ‘homúnculo’, paseando por una transitada avenida del Centro de Lima.

¿Cómo lo identificaron? Pues bien, resulta que un usuario compartió una fotografía en Facebook donde este ‘homúnculo’ presentaba la ‘marca de uroboros’ en la espalda, la cual en la serie animada Full Metal Alchemist, solían tener estos series humanoides.

Miles de usuarios de Facebook quedaron asombrados y si bien en un primer lugar asumieron que solo se trataba de una broma, lo cierto es que esta joven, quien aparece en la fotografía de espaldas, sí presenta un tatuaje con dicha marca, la cual podría denotar que es fanática de este popular ánime japonés, en el cual se habló sobre el origen de los homúnculos y la alquimia en busca de la vida eterna.

Lo cierto es que este increíble ‘descubrimiento’ no hace más que demostrar que la información que se encuentra en Facebook no siempre es la correcta, por lo que debemos contrastar y no solo creer en las fotografías o videos que se comparten en la web.

Te mostramos la imagen que generó polémica e hizo pensar a miles de usuarios que los ‘homúnculos’ habían llegado a Lima.