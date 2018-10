¡Increíble! Tras caída de Youtube, Pornhub aumentó su tráfico de visitas

¿Lo crees? En una de esos extrañas cosas que suceden en el mundo, el sitio de videos para adultos, Pornhub, logró incrementar su tráfico de visitas durante la interrupción de una de las redes sociales más populares: YouTube .

Este acontecimiento podría ser una posible respuesta ante de duda de conocer qué es lo que los usuarios de Internet ven cuando no pueden acceder a la infinidad de videos de Youtube.

Según los datos publicados por la misma Pornhub, el web para adultos tuvo un incremento considerable de tráfico adicional el martes por la noche, fecha en la que Youtube sufrió una caída. Las cifras aumentaron hasta en 12% por encima de lo normal alrededor de las 9:00 p.m. hora local, cuando se informó la interrupción del servicio de la conocida red social. Y tuvo un aumento del 21% sobre el tráfico normal alrededor de las 10:00 p.m.

Una vez que el servicio de Youtube se restauró, el tráfico del sitio 'hot' descendió precipitadamente, alcanzando cifras ligeramente inferiores a la media alrededor de la medianoche, mientras que el mundo volvía a los clásicos virales de siempre.

No se sabe si este fenómeno de cifras fue causado únicamente por la interrupción de YouTube, pues podría ser un caso en el que la correlación no sea igual a la causalidad. Aún así, dados los tiempos oscuros en los que vivimos, no es extraño suponer que la gente usó esa interrupción para tomarse un 'descanso'.

