Facebook: iba a ser operado, escucha que su esposa tomó su celular y reaccionó así [VIDEO]

Te reirás con este momento. Sin duda alguna, una de las plataformas preferidas por todos los usuarios para encontrar virales, es Facebook. A través de esta red social, miles de personas comparten todo tipo de de momentos graciosos, como el que verás a continuación.

El siguiente hecho ocurrió en Estados Unidos. Un joven estaba a punto de entrar al quirófano para operarse, cuando se enteró que le habían dado su celular a su novia. No creerás la reacción del muchacho luego de enterarse de esto. El video de Facebook ha hecho reír a miles y aquí podrás ver todos los detalles.

Un usuario grabó el preciso instante en que le avisaron a un joven que le dieron todas sus pertenencias a su novia, incluido su celular. En ese entonces, la chica no lo pensó dos veces y decidió irse a su casa, para revisar el WhatsApp y las conversaciones que tenía.

Cuando se enteró de ello, no lo pensó dos veces y salió de manera disparada de la sala de operaciones, para buscar a su novia. En ese momento, la vio subiendo a su auto y empezó a gritarle que le devolviera su celular. Este hecho causó mucha gracia entre todos los que estaban ahí.

En las imágenes del video de Facebook, se ve que la novia no le hace caso en ningún momento, incluso enciende el auto y arranca. El joven no tuvo mejor idea que subirse, incluso cuando había arrancado, todo para que no revisen su WhatsApp.

A continuación podrás ver el nuevo viral que la está 'rompiendo'.