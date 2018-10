YouTube: policía de EEUU trolea a usuarios tras caída de la plataforma de videos

La plataforma de videos más popular del mundo, YouTube, sufrió una caída este martes y miles de usuarios no sabían qué hacer, debido a que el sitio web no cargó por varios minutos.

La conmoción por la caída de YouTube fue tan fuerte, que incluso la policía de Philadelphia, en Estados Unidos, tuvo que pronunciarse al respecto a través de Twitter, lo que llamó la atención de millones de usuarios. ¿Por qué?

Y es que a través de Twitter, la policía de Philadelphia troleó a los usuarios de YouTube y les dejó un singular mensaje.

“Sí, nuestro YouTube también está caído. No, por favor no llame al 911, no podemos arreglarlo”, fue el mensaje que escribió la policía de Philadelphia en Twitter.

Yes, our @YouTube is down, too. No, please don't call 911 - we can't fix it.