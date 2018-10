Facebook: Avispa tiene duelo a muerte con una hormiga y desenlace hace temblar a todos

Un joven se encontraba limpiando el jardín de su casa cuando de pronto se percató que una hormiga estaba luchando contra una avispa. La escena llamó su atención, motivo por el que sacó su celular y registró absolutamente todo para luego compartir el video en su perfil de Facebook, donde se convirtió en todo un fenómeno viral.

De acuerdo al video viral de Facebook, la hormiga estaba hambrienta, motivo por el que se animó a cazar a la avispa, quien tan solo paseaba por el jardín. El insecto volador hizo de todo para salvar su vida, pero no logró su cometido y terminó convirtiéndose en la cena de la hormiga.

"Estaba de lo más tranquilo limpiando mi jardín y en eso vi que una hormiga se estaba enfrentado con una avispa. Decidí grabar la pelea porque es algo que no se ve todos los días", señaló el muchacho en la leyenda del video viral de Facebook.

¿Cómo terminó el duelo? Tal y como se observa en el video viral de Facebook, la hormiga logró vencer a la avispa y se la llevó a su nido.

El video viral no solo asombró al muchacho sino también a todas las personas que lo vieron y esto se ve reflejado en la caja de comentarios. "Esto es lo más increíble que he visto hoy. Gracias por registrar algo que no se ve todos los días", manifestó un usuario de Facebook.

Hasta el momento, el video viral cuenta con 4 millones de reproducciones, más de 100 mil reacciones y cientos de comentarios en Facebook.

Mira el video viral de Facebook: