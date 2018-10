Facebook: Aprovechó error de supermercado para alimentar a perros de la calle

¿Buena o mala acción? En Facebook, el usuario Alan Santana, oriundo de San Luis Potosí, México, compartió con los cibernautas la acción que realizó tras descubrir un error en el precio de un producto dentro de un supermercado.

El diseñador gráfico y también DJ, contó que al ingresar a una sucursal del supermercado 'Soriana' vio algo que le pareció interesante, el precio de un producto.

En el supermercado logró divisar como las bolsas de comidas para perro estaban mal etiquetadas y tenían un precio más bajo de lo habitual. Él pensó en aprovechar este error, no para su propio beneficio, sino para un grupo de canes de la calle.

En Facebook, Alan Santana relató que las etiquetas de las bolsas de comida para perro anunciaban la venta de 25 kilos de comida para perros a tan solo 18.5 pesos mexicanos, es decir, 1 dólar.

Tras cerciorarse que el precio que vio era el correcto, decidió que era momento de realizar la gran compra. Quedaban 18 costales de 25 kilos a disposición de los clientes y, dado el accesible precio, se animó a llevárselo todo.

“Cuando me pidieron el efectivo, yo saqué sólo lo justo (según mis cuentas): 333 pesos. El cajero de inmediato me hizo cara de ‘¡WTF!’, por lo que procedí a sacar mi celular y a mostrarle la foto con el precio que ellos pusieron. Me quedé callado y esperando mis costales, en unos momentos de tensa calma. Se alarmó todo el ‘Soriana’ y en menos de tres minutos ya tenía al subgerente de la tienda con un tono triste pidiéndome que no lo hiciera, porque el “chavo” que puso mal el precio lo tendría que pagar”, contó Alan en Facebook.

Pese a los intentos de los trabajadores del supermercado por evitar que Alan se lleve los producto a un precio menor de su costo real, no lo pudieron lograr. En Facebook reveló la foto del costo que vio y de los productos obtenidos.

“Después de otro rato de tira y afloja en el que no cedí ni un centímetro, la gerente accedió a autorizar la compra y se retiró con dignidad. El subgerente, supongo que se ahogaba con sus lágrimas interiores, comenzó a marcar mis costales uno por uno, queriendo hacer lento el proceso para ver si con ello me arrepentía o me desesperaba, pero pues no, haciendo gala de mi paciencia, me compré un agua muy fría y unas Chip’s moradas en lo que ellos acababan el proceso de compra”, adicionó.

Alan Santana comentó luego en Facebook que el alimento para perros que logró obtener será repartido entre los albergues para canes abandonados. En México lo conocen como #LordCroquetas.