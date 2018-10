Facebook: Le pidió matrimonio a su novia, pero quedó en ridículo por tremendo error

Para muchas parejas llegar al altar es uno de sus sueños más preciados; siendo la pedida de mano el momento más especial de todos.

En Facebook, una singular propuesta de matrimonio se ha vuelto viral en la red por el grosero error que cometió el joven al momento de colocarle el anillo de compromiso en la mano de su amada. El escenario, una cascada.

La grabación fue captada durante un paseo familiar al aire libre. El joven aprovechó el paso de su grupo por una cascada para proponerle matrimonio a su enamorada. En Facebook las imágenes vienen sorprendiendo a más de uno.

En el video podemos ver como el muchacho se arrodilla ante la joven y saca un anillo de su bolsillo para pedirle casamiento. Como era de esperarse, la joven se emocionada por la romántica escena y de inmediato le da el sí.



Pero lo que tenía que ser una romántica escena acabó de la pero manera por un simple descuido. Tras haber recibido la respuesta, el hombre procede a colocarle el aro de compromiso en el dedo de su amada, pero al querer hacerlo provoca que la joya caiga al agua.





Las imágenes del video viral de Facebook no solo nos muestran como las pareja intenta recuperar el anillo, sino la sorpresa de todos sus familiares. “Pobre hombre”, “¡Qué mala suerte, no puede ser!” y “El destino no quieren que se casen”, son algunos de los comentarios que se logran leer en la red social.