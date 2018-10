Facebook: perra con enfermedad terminal cuenta su historia y hace llorar a miles [FOTOS]

Los virales abundan en Facebook. Muchos usuarios buscan en esta plataforma diversas historias que los puedan entretener; sin embargo, en algunas ocasiones encuentran crónicas que te mueven el corazón. Como por ejemplo, la siguiente narración de un perro, quien un día no amaneció bien.

La usuaria Valentina Osorio compartió, en diversas fotografías, los últimos sucesos de su mascota, el cual no tardó en volverse viral, debido a que la historia ha conmovido a muchos usuarios de Facebook. ¿Qué ocurrió? Sigue leyendo la nota para que sepas todos los detalles.

"Espera, te quiero contar mi historia", así empieza la narración de la mascota, de raza labrador. Al principio, son fotografías de cuando era cachorrita, así como comentando que le gustaba que le tomen fotos, quitar las medias, meterse en bolsos, incluso mirar a los niños mientras jugaban.

Con forme fue creciendo, su salud empezó a deteriorarse, debido a la edad; sin embargo, esto se dio porque según cuenta el can, una garrapata paralizadora la picó, haciendo que sus glóbulos rojos exploten. Sin embargo, nunca dejó de ser ella misma.

Mientras seguía combatiendo la terrible enfermedad, siguió con su vida de lo más normal. Un día, despertó enferma, por lo que la llevaron al veterinario, hasta que un día amaneció con una hemorragia en su nariz. El doctor le comunicó a su familia que tenía leucemia, y que no había cura.

En ese transcurso, la familia empezó a despedirse de su can, pues ya no podían salvarla, por lo que aceptan que se le aplique la eutanasia, terminando con su sufrimiento. Esta historia no solo conmovió a todos, sino que, hizo llorar a muchos usuarios de Facebook.

Mira la publicación original aquí.