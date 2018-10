Instagram: Usó Google Traductor para presumir sexy tatuaje, pero lo copió mal

La famosa estrella turca, Naz Mila, se ha vuelto viral en Instagram de un momento para otro, pero no por sus sexys fotografías, sino por el error que cometió al momento de tatuarse.

La joven de 26 años usó Google Traductor para traducir una frase al ingles, pero al parecer copió mal el mensaje; algo que causó gracia a sus miles de seguidores en Instagram.

Famosa por su participación en un reality turco, Naz Mila quiso llamar la atención de sus fanáticos al mostrar a detalle el nuevo tatuaje que tenía en una gran parte de su cuerpo.

Tras usar Google Traductor para traducir una frase del turco al inglés, la joven no la pensó dos veces y le presentó el diseño al tatuador, el hombre, quien al parecer tampoco tenía conocimiento del idioma, no le dijo nada y realizó el trabajo.

“Only God can judge my mistakes and truths” que significa “Solo Dios puede juzgar mis errores y verdades” era la frase que debió colocar Naz Mila en su cuerpo, pero al parecer copió otro texto.

La influencer colocó en el lado izquierdo de su torso el resultado de la traducción tal cual le dio el sistema: “I can judge a single God with my wrongs and wrongs”. Tras darse cuenta que había cometido una error, la joven turca tuvo que cerrar los comentarios del posteo en Instagram por la ola de malos comentarios que venía recibiendo.

Tatuaje con el error publicado en Instagram por la propia Naz Mila





Tras las burlas, la influencer turca tuvo que modificar el tatuaje. Lamentablemente el error ya lo había cometido.