Facebook: Caracol conoce a una babosa y ocurre lo impensado frente a todos

Un muchacho tenía como mascotas a caracoles y babosas; sin embargo, las especies estaban separadas en cajas distintas. Un día se le ocurrió la idea de juntarlas para registrar el hecho, sin imaginar que sucedería algo impensado frente a sus ojos. ¿De qué se trata? Conoce la historia completa del más reciente video viral de Facebook aquí.

Tal y como se observa en el video viral de Facebook, el joven colocó una babosa y un caracol encima de una mesa. ¿Como reaccionaron? Ni bien se vieron los animales, procedieron a juntarse, como si se conocieran de hace años.

"Tengo varios caracoles y babosas en casa. Un día junte a una de cada especie y su reacción fue sumamente extraña. Pensé que no harían nada, pero se juntaron como si fueran grandes amigos", manifestó el joven en la leyenda del video viral de Facebook.

Esta extraña escena no solo sorprendió al autor del video viral de Facebook sino también a todos los cibernautas que vieron el clip. "Pensé que los animales no tendrían ninguna reacción, pero no fue así. Buen video", manifestó usuario.

Cabe mencionar que el video viral de Facebook recibió una gran aceptación, por lo que hoy en día tiene más de 3 millones de reproducciones, cerca de 50 mil reacciones y cientos de comentarios.

Mira el video viral de Facebook: