Facebook: joven fue a votar disfrazado de My Little Pony y hace reír a miles [FOTOS]

Una gran sorpresa generó en las redes sociales, especialmente en Facebook, que un joven acuda a votar disfrazado de uno de los personajes de My Little Pony, un hecho que no pasó desapercibido para los votantes que no dudaron en fotografiarlo.

No se sabe exactamente dónde se produjo este incidente, ya que la página de Facebook que compartió las imágenes no brindaron muchos detalles; sin embargo, eso no impidió que se volvieran viral en las redes sociales y hagan reír a miles.

Como podrás apreciar en las fotos, que fueron compartidas en el grupo de Facebook 'El Causha', el joven fanático de My Little Pony debía votar en la mesa 053231 y no tuvo mejor idea que ir disfrazado de uno de los personajes de esta caricatura.

Se crearon muchas teorías al respecto, la mayoría de usuarios de Facebook piensa que 'quiso llamar la atención', mientras que otros creen todo lo contrario y están seguros que fue una técnica para que, en caso no haya miembros de mesa, no lo elijan.

Otra teoría que circula en Facebook es que el muchacho habría perdido una apuesta y que vestirse como un personaje de My Little Pony era una forma de castigo. ¿Tú qué piensas? Déjanos un comentario con tu opinión.