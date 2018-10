Facebook: policía peruano tiene batalla de rap con joven y termina 'troleandolo' épicamente [VIDEO]

Un policía peruano está causando sensación en las redes sociales, sobre todo en Facebook, luego de que participara en una batalla de rap callejera contra un joven al que venció de forma épica y que dejó en ridículo con sus rimas.

Tío PNP, como se llama la página de Facebook que compartió el video, no brindó muchos detalles acerca de esta batalla de rap que ha causado sensación a los usuarios por su épico desenlace que nadie hubiera imaginado.

Como podrás observar en el viral, que superó las 27 mil reproducciones en Facebook, el joven rapero comienza esta batalla de improvisaciones criticando duramente a la Policía Nacional del Perú, provocando risas en el público asistente.

El oficial peruano no se quedó callado y sorprendió a todos los presentes al comenzar a decir rimas y la última frase hizo estallar al público: "Hay algo que estás olvidando, cuando te roben y llores no me vayas a estar llamando".

El épico mensaje del policía peruano dejó sin palabras al rapero que no tuvo más opción que aceptar su derrota, como podrás apreciar en este video que ha sido compartido por miles de personas en Facebook.