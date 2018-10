Facebook: hombre en silla de ruedas está a punto de morir atropellado y ocurre un 'milagro' [VIDEO]

Miles de personas en Facebook quedaron sorprendidas, luego de que se volviera viral un video que muestra el preciso momento en que un hombre en silla de ruedas iba a morir atropellado; sin embargo, ocurre un 'milagro' que nadie hubiera esperado.

Muy liebre, la página de Facebook que compartió el video, no brindó muchos detalles sobre este viral, por lo que se desconoce la procedencia de este viral; sin embargo, eso no impidió que los usuarios no duden en compartirlo y sonrían al verlo.

Como podrás apreciar en las imágenes, que superaron las 56 mil reproducciones en Facebook, el hombre discapacitado, que se encuentra en una silla de ruedas, intenta cruzar la pista, sin notar que una motocicleta venía a toda velocidad.

Alertado por los presentes, el hombre no tiene más remedio que revelar su secreto, en realidad no se trataba de ningún discapacitado, sino que estaba fingiendo, ya que el video de Facebook nos muestra cómo se para y corre para salvar su vida.

Se desconoce más detalles de este viral de Facebook; sin embargo, la mayoría de usuarios piensa que se trataría de un vagabundo que suele pedir limosnas en una silla de ruedas y que fue puesto al descubierto sin querer por el motociclista.