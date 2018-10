Facebook: Le piden matrimonio y humilla en la red a su novio por costo del anillo

Para las parejas llegar al altar es uno de los pasos más importantes en su relación. Desde el anunció hasta la fiesta de compromiso, los enamorados buscan que cada uno de estos pasos sean perfectos. Lamentablemente en Facebook se ha hecho viral el testimonio de una mujer que humilló a su novio tras ver el anillo que usó para pedirle que se casen.

Usuarios de Facebook están divididos por el mal accionar de la mujer, sobre todo por el duro mensaje que envió a través de la plataforma social.

La publicación, hecha originalmente en el portal Mumsnet, nos presenta a una joven pidiendo un consejo tras recibir su anillo de compromiso. Ella afirma que, si bien está feliz por contraer nupcias, le decepciona el aro que su pareja le compró. "Mientras una mitad ama el anillo, otra mitad lo odia", reveló la mujer al portal.

Como revela en Facebook, en plena pedida de mano la joven notó que el tamaño del anillo era demasiado pequeño para una propuesta, pese a ser un diamante en solitario. Pero eso no fue todo, la novia compartió además que su pareja tiene un sueldo de "seis cifras" por lo que le pareció extraño que le regale algo tan "pequeño".

Además, de alguna forma u otra, la mujer descubrió el costo del anillo: 1,674 dólares.

"Se sintió decepcionado de mí por hacer un escándalo por el tamaño del anillo ya que, según él, es de buena calidad, y no hay nada de malo en él. Me dijo que no entiende por qué estoy decepcionada en lugar de estar feliz", reveló la usuaria de Facebook.

"Es algo que usaré todos los días y es una joya tan especial que quería amarla realmente y no me gusta. Lo odio", agregó.

Pero su queja no ha sido del agrado de muchas personas en la red social, ya que tras publicar el recibo y la foto de la joya, obtuvo comentarios de todo tipo; muchos de ellos llamándola ingrata.







Un usuario comentó: "¿Por qué el diamante pequeño? Él está haciendo un compromiso contigo no con un anillo” y otro agregó "¿Alguien quiere pasar el resto de su vida contigo y tu haces un escándalo por un anillo?", son algunos de los comentarios que se logran leer en la red social.