Facebook: Bebé se niega a comer su papilla y sus gestos dejan en shock a su madre

“Llega la hora de cenar y empezamos la charla”, es el título con el que se puede encontrar el video viral en Facebook. En Argentina, una mujer decidió revelar todo lo que tiene que pasar para que su bebé coma sus alimentos.



La usuaria de la red social, Carito Padilla es madre de la pequeña Angelina, que, con solo 15 meses de edad, se ha robado los corazones de los cibernautas en Facebook. Su tierna sonrisa y sus gestos son adorados por la cámara.

En la plataforma social, Padilla contó que sabe que necesita más que una reprimenda para que su hija se coma el puré de papas y calabaza que le preparó. Al ver lo que se venía colocó una cámara.



En el video de Facebook se puede ver como la nena ha aprendido a mover los brazos y las manos, gestos que usa para evitar que su madre la alimente. "Pero tienes que comer querida", se le escucha decir a la joven.



Tras ver que su hija no le hace caso en la cena, la mujer le increpa su actitud. "Usted y yo tenemos que hablar. ¿Por qué no comés la papa? Explícamelo", le dice la mamá a la pequeña Angelina.





Más adelante, ambas intercambian palabras y monosílabos, pero sobre todo gestos. Angelina imita a su mamá y la charla explota en risas ante la risueña niña en cámara.



La risa pícara de la bebé junto con sus gestos la han llevado a volverse viral en poco tiempo en Facebook. "No comió la papa, comió banana, yogur, pero no la comida", comenta la mujer tras poner en marcha todos sus intentos.



La fama de la Carito Padilla y su bebé Angelina las ha llevado a acumular hasta la fecha más de 17 millones de reproducciones. El viral fue a parar hasta las manos de Marcelo Tinelli, que lo vio y no pudo resistirse a comentarlo y también compartirlo: "¿No es muy linda? ¡Me mata!", escribió el argentino en sus redes sociales.