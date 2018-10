YouTube: Ingenieros hicieron parrillada con lava y el resultado fue impresionante

Un muchacho se encontraba realizando sus labores en su centro de trabajo cuando de pronto se percató que un grupo de ingenieros estaban reunidos. Esto llamó su atención y se acercó para ver lo que estaba sucediendo, sin imaginar que se toparía con un épico experimento. ¿De qué se trata? Aquí te contamos todos los detalles sobre el más reciente video viral de YouTube.

Tal y como muestra el video viral de YouTube, los ingenieros estaban realizando una parrillada y en vez de utilizar carbón, usaron lava volcánica, la cual habían conseguido en una de sus tantas expediciones.

"Me dirigía a mi oficina y de la nada me percaté que los ingenieros estaban reunidos y al parecer la pasaban bien. Me llené de curiosidad y me acerqué sin imaginar que vería uno de los experimentos más locos de mi vida", señaló el muchacho en la leyenda del video viral de YouTube.

De acuerdo con el video viral de YouTube, los ingenieros colocaron carne, chorizo y hot-dogs en la parrilla y estos alimentos se prepararon con total normalidad e incluso obtuvieron un sabor especial.

Como era de esperarse, el experimento fue del agrado de los cibernautas y esto se ve reflejado en la caja de comentarios. "¡Qué increíble! Jamás imaginé que alguien podría realizar una parrillada con lava", señaló un usuario de YouTube.

Cabe mencionar que el video viral tiene más de 5 millones de reproducciones, cerca de medio millón de likes y miles de comentarios en YouTube.

Mira el video viral de YouTube: