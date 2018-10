Facebook: Hombre hipnotiza a palomas y genera asombro en toda la red [VIDEO]

Facebook se ha convertido en la red social preferida por miles de usuarios para compartir divertidos videos que se hacen virales por el gran impacto que tienen.

Esta vez un increíble cortometraje nos reveló el insólito método que utilizó un joven para ‘hipnotizar’ a una parvada de palomas que se encontraban en la vía pública. ¿Qué hizo? Sigue leyendo para estar al tanto de todo.

El curioso video compartido en Facebook nos mostró el increíble accionar de una parvada de palomas, las cuales fueron ‘hipnotizadas’ por un joven que se encontraba en plena vía pública.

¿Qué pasó? Pues bien, resulta que el joven se encontraba en una plaza pública, cuando se percató de la presencia de las aves y ante ello decidió hacer un ‘experimento’ con una caja de galletas que tenía en su poder.

El joven se percató que las palomas estaban hambrientas y no tuvo mejor idea que enseñarles dicha caja con el alimento; las aves no pudieron contenerse y se acercaron juntas hacia el joven quien no tuvo más remedio que darles el alimento que devoraron en segundos.

El video fue compartido en Facebook y miles creyeron que el joven había hipnotizado a las aves, puesto que su comportamiento era muy extraño. “Invasión de palomas”, “Son palomas zombie”, “Ya vienen por nosotros”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en dicha red social donde el video ya cuenta con miles de reproducciones.

Te dejamos dicho video que se ha viralizado en solo minutos en dicha red social.