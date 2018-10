Facebook: joven se echa pegamento en los labios para besar a su novia y lo trágico ocurre [VIDEO]

Si te preguntase cómo besar de una curiosa forma, el joven de este video viral te lo demostrará. El muchacho le jugó una broma a su novia que no terminó como esperaba. Él decidió echarse pegamento a los labios para dale un beso a su pareja y el resultado se ha hecho tendencia en Facebook.

El joven aparece en el video viral colocándose varias capas de pegamento sobre sus labios para luego llamar a su enamorada y pedirle un "besito". En Facebook los usuarios quedaron en shock al ver el resultado de esta insólita broma.

Luego de colocarse la cantidad necesaria de pegamento, él decide despertar a su novia para que se den un beso. La muchacha acepta, sin imaginar lo que tramaba su enamorado. Segundos después de juntar sus labios, ambos quedan pegados, ni siquiera pueden mover la boca.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la reacción de la muchacha a la broma, pues en vez de regañar a su pareja, ríe mientra están pegados de los labios. "No, ahora esto se pega, ¿verdad?", dice la joven entre sueños.

Su novio no deja de reír por la travesura que acaba de realizar. A pesar de todo, ambos parecen disfrutar del íntimo momento. La publicación de Facebook llamó la atención de los usuarios que viven una relación, estos no dudaron en etiquetar a sus parejas indicando que no sería mala idea intentar la situación.

Mira aquí el video viral de Facebook: