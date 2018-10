YouTube viral: ¿Monstruo Mokele Mbembe aparece en África? Video sería la prueba

Uno de los mitos africanos más impactantes de la historia es sobre la bestia Mokele Mbembe, este habría vivido en las aguas del río Likouala-aux-Herbes en la República Popular del Congo. Video publicado en YouTube recopila las pruebas de la "existencia" del monstruo africano que aún viviría entre nosotros.

Según las leyendas de las tribus pigmeas, el Molnkèle-mbèmbé vive en los pantanos, es de color gris parduzco y es más grande que un elefante. Mide entre 4 a 6 metros de alto y 5 a 10 metros de largo. Lo más impactante de su apariencia es su cuello largo y flexible, al igual que el único diente que posee. El video de YouTube explica que este monstruo ha sido visto por pescadores en los ríos que se ubican en lo más profundo de la selva de Congo.

Las pruebas que muestra el video viral de YouTube se asocian a la investigación del misionero francés Lievain Bonaventure, quien fue una de los primeros en afirmar haber visto a Mokele Mbembe en la selva cerca al río Likouala. Incluso registró la pisada de este animal prehistórico.

La información que el youtuber Oxlack muestra en su video de YouTube son realmente escalofriantes. Sobre todo, cuando detalla la historia que vivió el famoso zoólogo Ivan T. Sanderson, quien exploró el África hasta que en el río Mainyu, en Camerún, vio al animal mitológico salir de una cueva.

Uno de los registros sobre este animal que se hizo viral en internet fue donde aparece en la selva y mirando a la persona que lo está filmando. El video llamó la atención de miles en las redes sociales, pues aseguraban que el una prueba fehaciente de la existencia del Mokele Mbembe. Sin embargo, el clip no fue real ya que perteneció al fragmente de la película 'Baby: Secret of the Lost legend'.

Imágenes son realmente escalofriantes: