Facebook: perro hace lo impensado para ir con su dueño de viaje y usuarios se conmueven [VIDEO]

No podrás creerlo. En Facebook se conoció la historia de un joven de China y su perro, el animal notó que su amo tomaría unas vacaciones sin contar con él y para acompañarlo en su aventura, tuvo una curiosa reacción que ha dejado sin palabras a los internautas. ¿Qué fue lo que hizo? En esta nota te compartimos el video.

Los animales se han robado la atención de los usuarios en Facebook, esta vez se volvió viral la insólita estrategia que usó un perro para acompañar a su amo en su viaje. Las imágenes de la página "Animal Viral" ha remecido las redes sociales con el enternecedor acto del can.

En las imágenes del clip se ve al hombre hablar con su mascota indicándole que ‘tomaría unas cortas vacaciones y pronto estaría en casa’; sin embargo el ‘mejor amigo del hombre’ en su primer intento por acompañarlo se metió dentro de su maleta, situación que asombró al joven.

Ante la insistencia del can, este cogió un bolso donde él mismo colocó una pelota, comida y un plato para salir detrás de su dueño. Estas imágenes difundidas en Facebook han enternecido las redes sociales y generado diversos comentarios.

“Los animales no pueden quedarse solos en casa, también uno puede viajar con ellos”, “Este video me recordó a Jack, los animales son un integrante más en la familia”, "No dejaría solo a mi perrito estaría muy preocupada", fueron algunos de los comentarios en Facebook.

Si bien es cierto, las mascotas son parte de la familia y ellos saben cómo ganarse el cariño de cada ser humano con sus curiosas habilidades. Este particular clip ayuda a concientizar en las personas para que aprendan a querer más a los animales.