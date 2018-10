Facebook: venezolana baila huayno y se roba el aplauso de miles de peruanos [VIDEO]

Una joven venezolana se ha ganado el respeto y el respaldo de miles de usuarios de Facebook, luego que se compartiera un curioso video en el que se le ve demostrando su talento para el huayno.

La mujer participó de la rutina humorística de un cómico ambulante y fue retada a bailar nuestra música peruana y no dudó en improvisar unos pasos de baile, los cuales han recibido el elogio de miles de usuarios de Facebook.

Todo comenzó cuando la joven acudió al show humorístico que realizó el cómico ambulante llamado ‘Loco Pildorita’; en dicha presentación la mujer venezolana, quien afirmó ser de Anzoátegui, uno de los veintitrés estados que existen de Venezuela; se animó a participar de la rutina que efectuó el cómico y al momento de ser retada a bailar el huayno no dudó en hacerlo y hoy sorprendió a miles de usuarios.

Para asombro de miles de usuarios en Facebook la joven venezolana lejos de amilanarse por la gran presencia de público que se encontraba en dicho anfiteatro, no dudó en improvisar algunos pasos de baile, los cuales se han ganado elogios y el respeto de miles de usuarios en redes sociales.

Grande fue el asombro de todos, hasta del mismo humorista quien no dudó en afirmar que ella no era extranjera sino peruana puesto que bailó huayno. Y es que muchos peruanos y peruanas han demostrado algunas veces un rechazo por nuestra música andina; sin embargo, esta joven extranjera demostró mucho respeto por la música y no dudó en bailar al ritmo de un huaynito peruano.

Aquí te compartimos el video que está que se gana el elogio de cientos de usuarios en redes sociales.