Google Maps: descubren al dragón de Game of Thrones y fans quedan impresionados al verlo [FOTOS]

No hay duda que Game of Thrones es una de las series más queridas y seguidas por millones de personas en todo el mundo. Los fanáticos ya esperan con ansias la llegada de la nueva temporada que llegará en el 2019 y por ello están más que pendientes de cada nuevo detalle que se revela de la temporada.

Sin embargo, ¿Qué pasaría si te contamos que uno de las emblemáticas criaturas de Game of Thrones fue vista en Estados Unidos? Y es que, un joven se encontraba paseando con Google Maps por una avenida de Houston en Texas, cuando un inesperado avistamiento le cambió la vida para siempre.

El muchacho, quien compartió este insólito descubrimiento en Facebook, no podía creer lo que sus ojos veían, por lo que no dudó en hacer zoom en la herramienta Google Street View, la cual utilizó para recorrer algunas calles de su ciudad.

La sorpresa y la alegría fue grande cuando se percató que por las calles de su ciudad, se encontraba nada más y nada menos que Drogon, el dragón de Daenerys Targaryen, quien se encontraba en plena vía pública en Houston.

El joven no dudó en hacer una captura de su descubrimiento y lo compartió en redes sociales donde los fanáticos de Game of Thrones quedaron en shock al descubrir que solo se trataba de una curiosa escultura metálica, la cual se erigía en el jardín de un fanático de Game of Thrones.

Si bien es cierto, algunos usuarios quedaron decepcionados puesto que creyeron que efectivamente se trataba de Drogon; algunos otros quedaron impresionados con la gigantesca escultura que un joven tenía en su vivienda. Puedes revisar esta inesperada imagen en la parte baja de esta publicación.

Aquí podrás ver de forma más clara esta imagen que fue captada en Google Maps.