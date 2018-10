Facebook: troleó a su madre y nunca imaginó la terrible venganza que ella tendría [VIDEO]

No podrás creer la terrible venganza que tuvo una madre hacia su hijo quien decidió jugarle una pesada broma en su vivienda.

En Facebook el video con su curiosa reacción se ha viralizado rápidamente, ya que lejos de reírse con esta ‘broma’, reaccionó de la peor forma posible. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos todo.

Todo comenzó cuando el joven se encontraba sentado en su sala, cuando de pronto su madre apareció para hacer limpieza. De un momento a otro observó que había una plato metálico tirado y decidió recogerlo para que no estorbara el paso.

Grande fue su sorpresa cuando vio que había otro y otro recipiente metálico colocado de forma estratégica en dicho lado. La mujer no dudó de que esto era una broma pesada de su hijo y lejos de reírse por esta ‘ocurrencia’ decidió vengarse de forma inesperada.

La mujer decidió darle un castigo a su hijo y lo persiguió con una escoba a fin de darle un golpe en la cabeza por esta pesada broma que la obligó a levantar del suelo tantos recipientes. El video se compartió en Facebook y se ha viralizado puesto que miles de personas mostraron su respaldo por la señora y critaron duramente a este joven quien suele hacer este tipo de bromas y compartirlas en sus redes sociales.

“Eres de lo peor, eso no se hace con tu madre”, “Qué divertida broma, no me lo esperaba”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social, donde el video ha causado risas y críticas de cientos de usuarios.