YouTube viral: afirman que Donald Trump quiere desenmascarar a los Illuminati y miles se asombran [VIDEO]

Una de las plataformas preferidas por los usuarios para encontrar videos sobre teorías y conspiraciones, es YouTube. Las personas suelen compartir todo tipo de material que tenga que ver con los Reptilianos e Illuminati, estos últimos, los grandes protagonistas del nuevo viral que verás a continuación.

Como se sabe, los Illuminati son un grupo de personas, las cuales pertenecen a la alta esfera de nuestra sociedad y, tal cual dicen muchas teorías, se han infiltrado en todos los ámbitos para para poder controlar el mundo. A continuación, el youtuber gRUngerOFICIAL publicó un video en su cuenta de YouTube, donde hablaría sobre una supuesta teoría entre Donald Trump contra los Illuminati.

gRUNgerOFICIAL comenta que, hace un tiempo, el un canal de YouTube "Storm is upon us", subió un video con el título "Q - El plan para salvar al mundo", donde narra el ascenso de este poderoso grupo élite en diversas sociedades, teniendo a su gran mayoría en Estados Unidos.

Para este poderoso grupo, conocido como los Illuminati, era primordial colocar a Hillary Clinton como la próxima presidenta; sin embargo, terminó ganando Donald Trump. gRUNgerOFICIAL hace referencia en que, este último, se encuentra haciendo las paces con sus rivales, para poder planear una batalla contra este temido grupo que trabaja desde las sombras.

Es por ello que, en diversas conferencias de Trump, muchas personas se lucen con polos y carteles haciendo referencia a la letra Q, el nombre del plan para destruir a los Illuminati. Otro dato sería que, en 1982, se puso a la venta un juego de mesa "Illuminati", donde sus cartas han predicho varios acontecimientos en la era moderna.

El video de YouTube finaliza con la teoría que, entre una de esas cartas, existe una que hace referencia a Donald Trump, con el título de "Ya basta". Esto podría ser una amenaza para el presidente de Estados Unidos, y podría pasar por el mismo trágico final que tuvo JFK, quien también estuvo en contra de este grupo.