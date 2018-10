Facebook: Va a discoteca para olvidar a su ex, escucha canción que le dedicó y reacciona así [VIDEO]

Un joven se ha ganado el respaldo de miles de usuarios en Facebook tras viralizarse un video en el que se le ve tomando alcohol junto a sus amigos en una discoteca.

Y es que el muchacho decidió olvidar a su expareja y no tuvo mejor idea que salir de fiesta; sin embargo, un inesperado tema musical despertó la nostalgia y toda su determinación por olvidarla se vino abajo. ¿Qué pasó? Te lo contamos ahora en esta nota.

Miles de usuarios de Facebook se solidarizaron con un joven muchacho quien a fin de olvidar a su expareja no tuvo mejor idea que irse a una discoteca con sus amigos de la universidad. Todo iba bien hasta que un tema musical le recordó a la que hasta hace algunas semanas era su ‘crush’ y lo peor empezó.

Como podemos ver en el video que ha sido compartido en Facebook, el joven no pudo contener sus emociones y empezó a liberar todos sus sentimientos guardados, mientras ingería una gran cantidad de alcohol. En otra parte del video viral, se puede ver que además, de un momento a otro el joven saca su smartphone para comunicase con su exnovia.

Sin embargo, sus amigos lograron quitarle el celular a fin de que no cometa este tipo de ‘locuras’; la música seguía y el joven no pudo contener las lágrimas y lloró desconsoladamente al recordar a esa mujer de la que se enamoró profundamente y que hoy le rompió el corazón.

El video en Facebook se ha viralizado rápidamente y el joven se ha ganado el respaldo de miles de usuarios quienes lejos de burlarse por este ‘Soldado caído’, le han brindado mensajes de aliento a fin de que olvide a esa joven que le rompió el corazón. "No merece ninguna lágrima, fuerza hermano", "No llores maestro, sigue avanzando", "Te has ganado el respeto de miles, fuerza", fueron algunos de los mensajes que se pudo leer en Facebook, donde el joven recibió el respaldo de miles.

Te compartimos el video viral de Facebook con esta insólita reacción del joven enamorado que hoy ha remecido a toda la red.