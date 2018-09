Facebook: quiso imitar a Superman, sin embargo, terminó haciendo el ridículo [VIDEO]

¿Quién no ha jugado a ser un superhéroe alguna vez? En más de una ocasión, todos hemos imitado a nuestros personajes favoritos; sin embargo, en esta oportunidad, un joven quiso llevar demasiado lejos su sueño. El siguiente video de Facebook ha arrancado miles de carcajadas entre todos los usuarios.

En el colegio suelen ocurrir muchas travesuras, debido a que los alumnos aprovechan los momentos libres para poder hacer lo que no pueden dentro de sus salones, es por ello que se grabaron realizando un reto, sin imaginar que todo saldría mal y se volverían virales en las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde el video tuvo miles de reproducciones y compartidas.

Un joven quiso volar como Superman, es así que le pidió a sus amigos que le ayuden a cumplir uno de sus sueños desde que era pequeño. Sus compañeros accedieron a esto; sin embargo, lo que sucedería después, te hará reír como nunca antes.

Los dos amigos cargaron al muchacho y empezaron a correr, mientras el que estaba arriba hacía gestos como si estuviese volando. Durante algunos segundos, todo marchaba de manera normal, hasta que el que iba adelante, se tropieza, mandando a volar a su amigo de cara.

Todos los que estaban presentes se mataron de la risa, pues era algo imprevisto, incluso el que estaba grabando no pudo evitar reírse escandalosamente. Apenas pasó esto, decidió subirlo a su cuenta de Facebook, donde los usuarios no dudaron en difundir el divertido clip, que no paró hasta volverse viral.