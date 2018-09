Facebook: intentó hacer 'planchas', sin imaginar que se volvería el blanco de las burlas [VIDEO]

Los niños se han convertido en los protagonistas más buscados de los videos virales de Facebook. En muchas ocasiones, estos se roban el show haciendo gestos tiernos, en otros, haciendo locuras. El más claro ejemplo es el siguiente clip, el cual ha desatado la risa de todos los usuarios.

Un grupo de colegiales aprovechó que su profesor salió del salón, para poder hacer de las suyas. Por lo que dejaron grabado todo en el celular de una de sus compañeros, quien luego subiría esto a su cuenta de Facebook, sin imaginar que ocurriría algo gracioso que los haría populares en las redes sociales.

Entre los muchachos decidieron retarse, para ver quien hacía más planchas, pero no serían las usuales. Sino que, para aumentar el nivel, tenían que hacer una palmada mientras hacían los ejercicios. La mayoría de ellos pasó la prueba, hasta que llegó el turno de uno de ellos.

El joven se preparó para hacer el complicado ejercicio, incluso le tuvieron que explicar; sin embargo, cuando se dispuso a hacerlo, todo salió mal pues terminó golpeándose contra el suelo. El hecho provocó la risa de todos sus compañeros en clase, quienes no dudaron en subirlo a sus cuentas de Facebook.

Luego de haber pasado un momento 'bochornoso', al joven no le quedó otra que pararse y actuar como si nada hubiese ocurrido, pero no pudo evitar que sea el centro de burlas de todos. El video de Facebook no tardó en volverse viral por el épico momento que tuvo que vivir.