Facebook: rana transparente deja ver su corazón y aterra a miles de usuarios [VIDEO]

Te vas a quedar sorprendido con las siguientes imágenes. Una rana es la gran protagonista del nuevo viral que la está 'rompiendo' en Facebook. Sin embargo, no sería un anfibio cualquiera pues, tiene una particularidad: es de cristal. ¿No lo crees? Sigue leyendo la nota para que te enteres de todos los detalles.

Este hecho se dio en Atlanta, Giorgia, Estados Unidos. Un usuario captó el preciso momento en que la rana intentaba estaba escalando por las paredes de un vidrio, como dando a entender que se estaba escapando. El hecho no pasó desapercibido por los usuarios de Facebook, quienes compartieron el video.

Lo normal es que las ranas tengan su cuerpo viscoso y, que su piel sea tan gruesa que no se pueda ver todo lo que está adentro de ella. Pero en esta ocasión, no es así. La rana de cristal te sorprenderá tanto que no podrás creer lo que vas a ver a continuación.

El usuario apenas se percató de ello, sacó su celular y grabó apenas unos pocos segundos, antes que la rana pueda escapar por completo. Lo singular de este anfibio es que es transparente y se le puede ver, lo que sería el corazón, así como alguno de sus intestinos.

¿Aún te cuesta creer que existe un animal así? A continuación podrás ver el video que está siendo tendencia en Facebook y ha dejado a más de uno con la boca abierta, pues no es muy usual ver este tipo de animales. Una vez más, la madre naturaleza nos sorprende con su variedad.