Facebook: se enfrentó a oso y este lo sorprendió con técnicas de Kung-fu [VIDEO]

Miles de risas y todo tipo de comentarios ha generado un reciente video viral de Facebook en el que se ve a un joven deportista quien tiene una cruda batalla contra un oso gris.

El hecho ha emocionado a los fans de las artes marciales ya que el oso, lejos de amilanarse por el hombre, lo sorprendió con unos complicados pasos de Kung-Fu. ¿No nos crees? Sigue leyendo para enterarte de todo.

Todo comenzó cuando el joven deportista y amante del karate vio que dos osos grises se encontraban descansando, cuando de un momento a otro decidió poner a prueba su valor y enfrentarse a uno de los gigantescos osos.

Grande fue su sorpresa cuando el oso gris decidió enfrentarse con él improvisando algunos movimientos de Kung-Fu; el hombre no supo qué hacer y solo atinó a sorprenderlo con una trampa y atacarlo por sorpresa. El video con este increíble batalla ha generado todo tipo de comentarios en Facebook , red social donde calificaron esta batalla como desigual e injusta.

“Eso es golpe bajo, eso no vale”, “Una épica batalla, no me lo esperaba”, “Fue lo mejor que he visto en años”, fueron algunos de los comentarios que dejaron miles de usuarios en dicha red social, donde el inesperado video de la pelea del oso ‘maestro del Kung-Fu’ ha sorprendido a más de uno, quienes llamaron al oso como Poo, igual que el popular personaje de Kung-Fu Panda, una película animada que ya tiene varias películas.