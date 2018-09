WhastApp: chico otaku convence a su novia de ver Death Note y así le responden [FOTO]

Una curiosa conversación de WhatsApp ha llamado la atención de los seguidores del anime Death Note. En Facebook está circulando el chat de una joven pareja, quienes se ha hecho populares por mantener una divertida plática. El novio le clama a su chica que ve el anime la serie animada japonesa, ante esto, el joven le responde de una singular forma.

El chat de WhatsApp ha generado gran alborto en las redes sociales, pues el chico 'otaku' le ruega a su novia que ve Death Note, a este parece no agradarle mucho el tema y responde con varios peros antes de su épico desenlace.

La conversación da cuenta que a la novia no le gusta los animes, mientras que al chico parece fascinarle los relatos asiáticos. "Ya sé que no te gusta el anime, pero te ruego, te pido no ver esto como un anime", fue la forma que encontró la joven para convencer a su chico de ver Death Note.

Incluso, le da algunas opciones de plataformas para ver el anime, le sugiere encontrar la serie en Netflix, a lo que él responde con un rotundo 'No'. La joven no pierde la ilusión de que a su novia le guste la serie, y continúa rogándole.

"P* no puedo creo", responde la joven; sin embargo, él insiste nuevamente. La chica decide acabar con el tema de conversación con su épica respuesta "es que me cringea demasiado". El último escrito fue lo que más llamó la atención en las redes sociales, pues el joven parece avergonzarse que el resto sepa que ha visto Death Note.

El anime que refieren en el chat de WhastApp cuenta la historia de Light Yagami, un brillante estudiante de preparatoria que recibe sorpresivamente un libro. El cuaderno tiene la cualidad de matar con solo escribir el nombre de la víctima en sus hojas.

Mira aquí la conversación WhatsApp.