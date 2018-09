Facebook: candidato 'trollea' a Luis Castañeda Jr recordándole a su papá [VIDEO]

Las usuarios de las redes sociales lo hicieron, una vez más. En esta ocasión, la víctima de los crueles memes y burlas fue Luis Castañeda Pardo, el candidato a la alcadía de Lima. ¿Qué es lo que ocurrió? Sigue leyendo la nota, para que te enteres todos los detalles del nuevo viral de Facebook.

En la mañana se dieron cita dos candidatos, Manuel Velarde y Luis Castañeda, ambos se presentaron en Canal N, donde comenzaron a hablar sobre sus propuestas para nuestra capital. El momento cumbre llegó cuando el hijo del actual alcalde realizó una pregunta sobre la corrupción, sin imaginar la inverosímil respuesta de su contrincante.

Uno de los temas más tocados y más delicados en nuestra capital es la corrupción, por lo que Luis Castañeda Pardo decidió preguntarle a su rival, qué es lo que haría para frenar esta problemática, que no tiene cuando acabar: "¿Qué vas a hacer para que cambie este tema de la corrupción que es endémica y sistémica?".

La respuesta del candidato de "Siempre Unidos", fue contundente, lo cual produjo las burlas y memes de todos los usuarios: "Voy a investigar a tu papá, eso es algo concreto que voy a hacer". La tajante frase fue comentada y viralizada por todos, quienes vieron como Luis Castañeda Junior solo atinó a quedarse callado.

Los usuarios no esperaron más y recrearon el momento con la clásica música de "Turn down for what", donde Velarde 'troleaba' a Castañeda Junior, algo que ha alegrado a la mayoría de usuarios de Facebook.