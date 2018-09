Facebook: mira aquí el video con más reproducciones que te cambiará la vida por completo

El siguiente video te cambiará la vida. En las redes sociales abundan todo tipo de materiales que se vuelven virales por, ser graciosos, aterradores, asombrosos, etc. Sin embargo, el que verás a continuación, es un clip corto, sencillo y muy útil, el cual ha sido catalogado como el "video más visto" en la historia de Facebook.

Este popular clip no necesita de voz ni textos, por lo que es más ágil de verlo y no te tomará ni dos minutos. Algo super 'digerible' y no tardó en volverse popular. ¿No lo crees? Sigue leyendo para que veas el viral más 'bravo' de todos en Facebook.

La página 'Blossom' fue la encargada de publicar este video, el cual ha alcanzado con más de 360 millones de reproducciones, 11 millones 3841 mil 809 compartidas tan solo en Facebook. El clip que tiene como duración 1:37'', te muestra siete trucos vitales, que te facilitarán la vida.

Muchas personas tienen problemas a la hora de acomodar su ropa, en sus cajones, como en sus roperos, por lo que, luego de ver las siguientes imágenes, se te hará más fácil. Desde convertir las tapas de latas en ganchos, como doblar una camiseta en segundos, hasta colocar soportes para las medias.

Con este video de Facebook, podrás no solo ahorrar tiempo, sino también, espacio y reutilizar materiales reciclables. Esta famosa página se encarga de realizar contenido para mamás, millenials y niños; por lo que ha tenido una buena acogida en esta famosa red social. A continuación podrás ver el clip más viral de todos.