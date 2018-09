Sorpresivo 'paquetito' cae del pantalón de un cantante y presumen lo peor en redes [VIDEO]

Existen muchos mitos y verdades acerca de aquello que sirve de estímulo para artistas y cantantes. En esta oportunidad, un reciente video subido a Twitter muestra el momento en el que el vocalista de la banda británica The Verve, Richard Ashcroft, se sienta como invitado a un programa de televisión y de pronto, sin advertirlo, se le cae una pequeña bolsa de su pantalón.

Las reacciones no se hicieron esperar y los espectadores no dudaron en afirmar que se trataba de alguna droga. La aparición imprevista del paquete así como de su contenido, enseguida desató la especulación de miles de usuarios cuando el intérprete de 'Bitter Sweet Symphony' asistió a un programa de televisión.

La razón de su visita al espacio Soccer AM del canal Sky Sports era para discutir acerca de la pelea entre dos jugadores, Anthony Joshua y Alexánder Povétkin, no obstante, el extraño episodio ocurrió al momento de sentarse cuando cae una bolsa de plástico en el suelo del set.

Como se aprecia más claramente en el video, el usuario hace zoom para poder verificar qué contenía, pero no se puede visualizar del todo. Pese a estas hipótesis y críticas de que se trataría de droga, el cantante se pronunció también a través de un post ya eliminado de Instagram donde afirmaba lo siguiente.

Número uno, la cocaína y yo no hemos tenido ninguna relación durante décadas. Número dos, no se le ocurra sospechar de lo que se me cayó del bolsillo. Y no involucre a mis hijos en eso", destacó el cantante de 'The drugs don't work'.