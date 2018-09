YouTube viral: perro sediento intenta entrar al "Ministerio de Magia" de Harry Potter [VIDEO]

¿No sabes donde encontrar nuevos virales? Te contamos que en YouTube hallarás todo tipo de material, desde videos divertidos, hasta algunos increíbles. En muchas ocasiones, son las personas mismas quienes son protagonistas de estos clips; sin embargo, en otras, los animales se roban el show.

Como por ejemplo, el siguiente video viral, el cual ha encantado a muchos usuarios, sobre todo, a los fanáticos de la saga del mago Harry Potter. Dos perros son los grandes protagonistas de este maravilloso clip, que no tardó en volverse viral en las redes sociales, sobre todo en YouTube, donde han dejado muchos comentarios.

Una pareja se encontraba tranquilo viendo televisión, cuando de pronto, se dieron cuenta que sus perros no estaban, por lo que decidieron buscarlos. Cuando los encontraron, no dudaron en grabar con su celular para subirlo a su cuenta de YouTube.

Uno de sus perros estaba tan sediento que no tuvo mejor idea que tomar agua desde el water. Al verse descubierto, no le quedó más remedio que hacerse el "loco", pues intentó disimular que no había hecho nada y en su afán de escaparse, terminó cayéndose. Lo curioso es que la tapa del water dice "Entrada al Ministerio de Magia".

Más de uno ha quedado encantando con el video, pues creyeron que el perro quería entrar al mundo mágico de Harry Potter, mientras que otros, se mataron de la risa, así como la joven que grabó el video. El clip no tardó en volverse viral en YouTube y acá podrás ver el siguiente viral.