Facebook: 'Perro envidioso' causa furor en las redes al no compartir su alimento [VIDEO]

¿No sabes dónde encontrar videos virales? Una de las mejores plataformas usadas por las personas para compartir estos clips, es Facebook. A través de esta red social, los usuarios comparten videos de ellos mismos o, en diferentes casos, de animales, los cuales causan mucha gracia.

Son estos últimos los que se terminan robando el show, debido a que tienen divertidas acciones, por lo que las personas se encariñan y gustan de este tipo de videos. En Facebook abundan todo tipo de clips de perros, sobre todo cuando se adueñan de las cosas. Como por ejemplo, el siguiente viral.

Una familia había comprado bastantes pepinillos y los había guardado en su refrigerador; sin embargo, no se dieron cuenta que su mascota, un perrito pequeño se había adueñado de uno de ellos y lo estaba comiendo de principio a fin. Ante lo sucedido, decidieron sacar su celular para grabar todo y colgarlo en su Facebook.

En las imágenes podemos ver como la madre enseña a su pequeña mascota, quien había cogido el pepinillo y no lo soltaba por nada del mundo, incluso, se puso rabioso pensando que alguien se lo podía quitar. Las redes sociales lo bautizaron como "el perro envidioso".

Diversos usuarios de Facebook no tardaron en expresar sus comentarios, pues les pareció una escena muy divertida. Por otro lado, algunos se mostraron reacios pues, ese tipo de alimento no debe comer la mascota. La familia aclaró que esto se trata de un momento gracioso pues, no son de darle ese tipo de comida a su perrito.