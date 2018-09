Facebook: Cucarachas invaden un auto y video causa pánico en redes sociales

Un señor estaba caminando en compañía de su esposa por una oscura calle de Estados Unidos y de pronto se dio cuenta que pequeños animales estaban caminando dentro de un vehículo. En ese momento, el hombre sacó su celular y registró la escena para luego compartir el video en su perfil de Facebook, sin imaginar que se haría viral a las pocas horas.

¿Qué fue lo que ocurrió? Tal y como se observa en el video viral de Facebook, el señor encontró un carro infestado por decenas de cucarachas, quienes al parecer habían creado su propia nido dentro del vehículo.

"Estuve caminando con mi esposa y en eso vimos un auto negro estacionado en medio de la nada. Nos llenó de curiosidad y nos acercamos al auto sin imaginar lo que íbamos a encontrar. ¡Decenas de cucarachas!", señaló el hombre en la leyenda del video viral de Facebook.

Como era de esperarse, miles de internautas quedaron impactados al ver el video viral de Facebook ya que las cucarachas son unos animales que no son del agrado de todos. "A mi me hubiera dado un ataque de nervios si me encontraba una escena como esa", señaló un usuario.

Este video viral ha generado demasiado impacto en Facebook, motivo por el que hoy en día tiene más de 7 millones de reproducciones, alrededor de 90 mil reacciones y cientos de comentarios.

Mira el video viral de Facebook: