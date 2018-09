Facebook: Candidato manejaba motocicleta sin casco, perro aparece y todo acaba mal [VIDEO]

Un reciente video viral de Facebook ha causado todo tipo de comentarios en redes sociales por el inesperado accidente que tuvo un candidato a la alcaldía de Aguas Verdes en Tumbes, cuando manejaba en motocicleta por una conocida vía.

El hombre se encontraba recorriendo una de las principales avenidas del distrito en su motocicleta y de un momento a otro un perro apareció y todo acabó mal. El video ya es viral en Facebook y ha sido duramente criticado por un detalle.

A pocas semansa de las Elecciones Municipales 2018, los candidatos ya empezaron a moverse con mayor fuerza y aplicar diversas estrategias publicitarias para captar más votantes. Este fue el caso de Jaime Alberto Hernández, un candidato a al alcaldía de Aguas Verdes en Tumbes por el partido ‘Renovación Tumbesina’.

El hombre no tuvo mejor idea que montarse en una motocicleta y recorrer las principales avenidas del distrito tumbesino con su caravana de seguidores; el candidato a la alcaldía portaba su bandera y recorría la avenida de lo más tranquilo cuando de un momento a otro se apareció un perro que se cruzó en su camino e hizo que se precipitara al suelo de forma brusca.

En el video podemos ver como el hombre no se percata de la presencia del animal y cae al suelo, mientras que el can sigue su camino como si nada hubiera pasado. En Facebook, red social en la que se compartió el polémico video, los usuarios tuvieron duros comentarios para este personaje puesto que se dieron cuenta que no contaba con casco de seguridad, un error grave que es sancionado duramente por las autoridades de tránsito.

“Eso le pasa por no usar casco”, “Pobre perrito”, “Esperemos que el perrito esté bien”, son algunos de los comentarios que se pueden ver en el video que muestra el inesperado accidente que tuvo este candidato, de quien se sabe que se encuentra bien tras este hecho. Te compartimos el video que ya se ha viralizado en Facebook.