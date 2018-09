Google Maps: Extraño movimiento de un joven en Japón hace imaginar lo peor [FOTOS]

Muy extraño. Un joven ha despertado la curiosidad en miles de usuarios de Google Maps, al realizar un extraño movimiento en una de las calles de la Prefectura de Hiroshima, el mismo lugar donde en agosto de 1945, una bomba nuclear acabó con más de 100 mil almas. ¿Qué pasó? Te lo contamos en esta nota.

El extraño movimiento de este joven hizo preocupar a los usuarios de Google Maps, porque muchos creyeron que se trataba de la imagen exacta de un nuevo incidente en esta ciudad japonesa. Esta es una las herramientas indispensables en Internet es sin duda. La plataforma es la favorita, en caso se quiera dar una buena indicación. Además, con el uso del smartphone se puede llegar al mapa virtual de Google.

Una de las grandes ventajas que los usuarios encuentran con Google Maps, es el Street View, donde pueden ver no solo el lugar que no conocen y al que se desean trasladar, sino que también pueden ver la fachada o sitios cercanos, para que se ubiquen con mucha más facilidad. Pero no es todo, porque también se puede hallar algunas imágenes increíbles.

El usuario que descubrió esta imagen, estaba investigando las calles de la Prefectura de Hiroshima, cuando de pronto ingresó por una calle angosta y se dio con la sorpresa de este joven, que realiza un movimiento como si se defendiera de algo que le va impactar o algo que ya ha pasado.

Rápidamente el usuario de Google Maps, hizo la captura de pantalla y lo compartió vía redes sociales, donde sus contactos le escribieron si se trataba de una especia de atentado que había sucedido en la zona y justo la cámara de Google lo capturó, sin embargo, nada de eso fue lo que pasó y el misterio de la reacción del joven aún sigue rondando por la cabeza de miles de personas que vieron esta imagen.