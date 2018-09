Facebook: Encuentra terrorífica criatura en su jardín y ocurre lo impensado

Una señorita aprovechó su día de descanso para hacer la limpieza de su casa. Lo que ella jamás imaginó es que iba a encontrar un peligroso animal mientras ordenaba su patio. ¿De qué se trata? En la siguiente nota te contamos todos los detalles del más reciente video que se ha vuelto viral en Facebook por su inesperado desenlace.

Tal y como se ve en el video viral de Facebook, la señorita encontró una serpiente pitón en su jardín. Esto la aterró demasiado ya que ese es uno de los animales a los que le tiene fobia, motivo por el que se vio en la obligación de llamar a un cuidador para que ponga en buen recaudo a la criatura.

"Estaba arreglando el jardín de mi casa y me encontré esta gigantezca serpiente pitón. Me asusté demasiado, pero el protector de animales me ayudó a retirarla de casa", señaló la señorita en la descripción del video viral de Facebook.

¿Qué ocurrió con el animal? De acuerdo con la leyenda del video viral de Facebook, el protector de animales se la llevó a un santuario de reptiles y posteriormente iba a ser trasladada a un zoológico, donde le darían todos los cuidados que necesita.

Como era de esperarse, el video viral dejó en shock a miles de internautas y esto se ve claramente reflejado en la caja de comentarios. "Si yo me hubiera encontrado con la serpiente en mi jardín, me hubiera asustado por completo", señaló un usuario de Facebook.

Cabe resaltar que el video viral de Facebook cuenta con más de 5 millones de reproducciones, cerca de 60 mil reacciones y cientos de comentarios en Facebook.

Mira el video viral de Facebook: