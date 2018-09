Facebook viral: hombre asegura que lo embrujaron y razón deja asombrados a miles [VIDEO]

Un hombre sorprendió a miles de personas en Facebook al afirmar que ha sido 'embrujado' y que por esa razón no tiene energías para ir a trabajar, lo que llamó la atención de miles de cibernautas en las redes sociales.

"Me dijeron que estoy embrujado para no trabajar y yo siento en el pecho que sí es algo malo, que me están embrujando", se puede escuchar decir al hombre que se grabó descansando cómodamente en un sofá de su casa.

Como podrás apreciar en el video, que superó las 36 mil reproduduciones en Facebook, el hombre asegura que lleva tres días sin trabajar y está convencido de que una fuerza extraña lo está obligando a no levantarse.

"No tengo ganas de trabajar hoy, ni mañana, ni pasado mañana", "Es un hechizo muy fuerte que me están haciendo, me quieren ver sin dinero, me quieren ver pobre", agrega el hombre que ha causado mucha risa en Facebook.

Aunque las imágenes pueden parecer reales, lo cierto es que el hombre que aparece en este viral de Facebook es 'Chaparro Chuacheneger', un youtuber que suele publicar este tipo de contenidos humorísticos en sus redes sociales.