Facebook: contundente respuesta de madre a su hijo que la criticó por hacer topless

Una mujer narró en Facebook el incómodo episodio que le tocó vivir con su hijo en la playa luego que él la viera haciendo topless. Su reacción también generó un debate en las redes sociales.

Anna Dubraska, una diseñadora venezolana, decidió tomar el sol sin la parte de arriba de su traje de baño, pero a su hijo no le pareció y la increpó. Entonces ella compartió esa experiencia en Facebook para graficar como el machismo incluso se manifiesta en los niños, pero también para dejar claro que se puede modificar esas conductas.

La mujer “se tumbó en la arena boca abajo para desmarcar la línea del bikini del día anterior”. Alrededor, había muchas personas en topless, pero ella por pudor decidió acostarse y solo desatar la tira del sostén.

“Mi hijo, que me veía desde el mar se acercó un poco alterado y me dijo ‘¿Qué se supone que estás haciendo?’ A lo que respondí: ‘Se supone que me estoy bronceando’. ‘¿Y para eso tienes que estar así? Tú no eres como esas mujeres’. ‘¿Y cómo son esas mujeres?”’ (dijo ella). ‘Unas put...’, me contestó”, así comienza el relato de Anna que se hizo viral en Facebook.

“Tras esa última afirmación yo sólo quería enterrarle la cabeza en la arena y darle una paliza, pero me contuve y le respondí ‘pues, sí que soy’ y comencé a levantarme y para ir al mar. ‘¿Qué haces mamá? Pero ¿qué haces?’ Él hubiera preferido que lo hiciera tragar arena. Parecía que se le explotarían las venas de la cara. Me fui a bañar y nadé unos 10 minutos así, la sensación era divina, era de estar en el mar en total libertad y me encantaba”, agregó.

Luego de eso el niño se disculpó con su madre, pero le siguió pidiendo que se tapara.

"Mi hijo llegó y me dijo: ‘está bien, lo lamento, no son unas put..., por favor ve a vestirte' A la mayoría de los hombres les gusta creer que sus madres, esposas e hijas no tienen derecho a ser libres, a ser mujeres y menos put..., sólo lo tienen a ser madres, esposas e hijas. ‘No gracias, estoy muy bien así’ (le contestó). Creo que él tenía ganas de llorar y de golpearme y las contenía ambas en la expresión de su rostro", relató.

Finalmente, Anna reflexiona en Facebook que “no lastimar a una mujer no es suficiente, suficiente es darle libertad de decidir sin ser juzgada, es necesario para transformar la sociedad y que los violadores y abusadores dejen de sentirse apoyados en excusas que no tienen lógica y es nuestro trabajo como madres enseñar a nuestros varones que aunque nosotras no seamos de un modo, no quiere decir que las demás están equivocadas”.

Su publicación se volvió viral rápidamente en Facebook con más de 6 mil compartidos y miles de comentarios con opiniones divididas. Y tú, ¿qué opinas?