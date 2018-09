Facebook: Enseña matemáticas en YouTube y aprovecha el momento para 'trolear' a sus alumnos [VIDEO]

El nuevo viral que está cautivando a todos los usuarios de Facebook te sacará más de una carcajada. Un profesor aprovechó la oportunidad perfecta para 'trolear' a todos sus alumnos, de maneras más épicas, que no lo podrías creer. ¿Quieres saber de qué se trata? A continuación te contamos todo sobre este video.

Como se sabe, en Facebook abundan diversos videos de profesores de matemáticas, que aprovechan las redes sociales para hacerse famosos. Algunos usan memes, otros hacen ediciones de videos. Sin embargo, el de ahora, tiene un método peculiar para enseñar operaciones.

En esta oportunidad, el profesor empieza su discurso con el problema "¿De cuántas maneras ella no te ama?", burlándose de todos sus seguidores. Por cada operación que habla, suelta una broma, lo cual le ha servido para ser tendencia entre todos los seguidores.

"¿Cuánto es cero entre cero?", le preguntan a lo que el profesor responde, "No tiene sentido, porque no tienes galletas y no tienes amigos". La temática de 'troleo' ha sido un boom en todo Facebook, pues siempre se acoge de la broma de estar "forever alone".

Los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar y muchos de ellos recomendaron al profesor, a quien consideran como uno de los mejores que han visto en toda su vida. El video de Facebook llegó a casi 5 mil compartidos en cuestión de pocas horas.

No hay duda que las clases didácticas se han puesto de moda y este profesor lo sabe muy bien. Acá podrás ver el video de sus mejores 'troleos'.